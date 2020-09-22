МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Участники совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова договорились обсудить защиту новых инвестиционных проектов от влияния повышения НДПИ через механизмы Комплексной программы повышения конкурентоспособности (КППК) и специальных инвестиционных контрактов (СПИК), сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами обсуждения.

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении повышающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений. Представители крупного российского бизнеса во вторник обсуждали вопросы, связанные с повышением налоговой нагрузки через НДПИ, на встрече у первого вице-премьера.

"Было принято решение подготовить до второго чтения (законопроекта о введении повышающих коэффициентах для НДПИ — ред.) поправки, которые были бы направлены на защиту новых инвестпроектов через механизмы КППК и СПИК", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, было принято решение создать рабочую группу с участием Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) для обсуждения дифференциации НДПИ с 2022 года. В частности, бизнес предлагает облагать повышенным НДПИ товары, поступающие на экспорт, но не продукцию, которая реализуется на внутреннем рынке.

По словам собеседника РИА Новости, представители российского правительства согласны изучить возможность дифференциации повышенных коэффициентов для НДПИ, однако при условии, что общая сумма поступлений в бюджет (порядка 56 миллиардов рублей в ближайшие годы) сохранится.

Другой источник агентства сообщил, что по итогам совещания было решено подготовить для рассматриваемого Госдумой законопроекта поправки в части защиты новых инвестпроектов от повышения НДПИ, а также создать рабочую группу для выработки более дифференцированного подхода с 2022 года.