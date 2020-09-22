МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит перечень товаров, работ и услуг, получение которых будет возможно с использованием электронного сертификата, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата", — говорится в сообщении.

Добавляется, что законопроектом предлагается расширить способы реализации гражданами своих прав на получение товаров, работ и услуг посредством введения электронного сертификата, с помощью которого человек самостоятельно сможет приобретать гарантированные ему законодательством товары, работы и услуги. Кроме того, законопроект определяет перечень таких товаров, работ и услуг, а также порядок применения электронного сертификата.

Кроме того, в пакете с данным законопроектом, кабмин обсудит внесение изменений в отдельные законодательные акты, в связи с возможным принятием данного законопроекта. Как поясняет пресс-служба, изменения будут вноситься в связи с поручением президента России Владимира Путина от 13 января 2018 года, где правительству РФ было поручено подготовить предложения, предусматривающие использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации с учётом имеющейся практики его применения в некоторых регионах РФ.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мероприятий по обеспечению инвалидов и иных категорий граждан средствами реабилитации", — говорится в сообщении кабмина.