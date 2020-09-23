МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит законопроект об исполнении федерального бюджета за 2019 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме около 20,189 триллиона рублей, по расходам – 18,215 триллиона. Таким образом, профицит федерального бюджета составил 1,974 триллиона рублей или 1,8% ВВП. Общий объем доходов бюджета за 2019 год превысил прогнозируемый уровень на 218,5 миллиарда рублей, или на 1,1%. При этом рост ненефтегазовых доходов составил 135,3 миллиарда рублей, нефтегазовых — 83,2 миллиарда рублей.

Основной целью бюджета в 2019 году была реализация тех национальных целей развития, которые были поставлены президентом РФ, для чего была обеспечена концентрация необходимых ресурсов, пояснял в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам Силуанов. При этом, по его словам, был создан необходимый финансовый задел для реализации национальных целей и национальных проектов, а также выстроена система мониторинга реализации этих проектов.

С 2019 по 2024 год на цели нацпроектов было предусмотрено около 14 триллионов рублей, в том числе 1,6 триллиона в 2019 году. Причем с каждым годом объем финансирования национальных проектов увеличивался и увеличивается, отмечал глава Минфина.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в свою очередь, оценивая итоги прошлого года, говорил, что по меркам 2020 года его исполнение можно назвать успешным, но, если рассматривать 2019 год отдельно, то он все-таки стал "годом замедления". По его словам, большинство показателей снижались, например, экспорт товаров сократился на 2,1% в физическом выражении и на 5,4% в стоимостном.

Существенно замедлились инвестиции – с роста в 5,4% в 2018 году до всего 1,7% в 2019 году. Это замедление показывает, что проблема не в пандемии, а в недостатке структурных мер, которые могут запустить реальный инвестиционный рост, считает глава СП. Кроме того, в 2019 году неисполнение бюджета составило 1,121 триллиона рублей, эти деньги не попали в экономику и замедлили ее рост, заметил Кудрин.