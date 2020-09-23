МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года предприниматели имеют возможность заключать договоры на получение кредита по льготной ставке 2% на поддержку занятости.

"Одним из основных условий сохранения льготной ставки по кредиту "на возобновление деятельности" является сохранение численности работников заемщика в течение базового периода на конец одного или нескольких месяцев не менее 80% от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года", — цитирует письмо Титова пресс-служба.

Однако, пишет омбудсмен, на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года. Многие предприниматели к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20% по сравнению с апрелем. "Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования", — отмечает омбудсмен.

По окончании базового периода (1 декабря), такие предприниматели будут переведены на период погашения и тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года — обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15% годовых), — предупреждает Титов.

"Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими… в целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей в спешке обратившихся за получением кредитов "на возобновление деятельности" в период с 1 по 15 июня 2020 года, прошу Вас рассмотреть возможность проведения актуализации данных размещенных в информационном сервисе ФНС России о численности их работников по состоянию на 1 июня", — обратился Титов.