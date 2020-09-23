23 сен — Dow Jones. Настроения потребителей Германии должны стабилизироваться в октябре после ухудшения в сентябре. Об этом свидетельствуют представленные в среду данные исследовательской группы GfK.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в октябре вырос до —1,6 с —1,7 в сентябре (показатель сентября был пересмотрен). Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали, что индикатор в октябре составит —0,5.

Несмотря на увеличение числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией и рост опасений относительно введения более жестких ограничительных мер, настроения потребителей стабилизируются, сообщили в GfK.

"Широкомасштабные меры поддержки компаний и потребителей, безусловно, способствуют преодолению самой худшей со времен войны рецессии экономики Германии", — говорит эксперт GfK Рольф Беркл.

Для расчета индекса настроений на предстоящий месяц в GfK используют три подындекса (ожиданий в отношении экономики, ожиданий в отношении доходов и склонности к покупкам) за текущий месяц. В сентябре экономические ожидания и ожидания в отношении доходов выросли, тогда как склонность к покупкам упала.

Ожидания потребителей относительно доходов в настоящий момент вносят серьезный вклад в стабилизацию настроений. Индикатор в сентябре вырос до 16,1 с 12,8 в августе.

Ожидания относительно экономики повышаются пятый месяц подряд, и соответствующий показатель в сентябре достиг 24,1 против 11,7 в августе.

"Потребители полагают, что экономика Германии находится на пути к восстановлению после резкого спада весной на фоне пандемии", — сказали в GfK.

Стабильный рынок труда и уменьшение числа рабочих мест с неполной занятостью дают повод для оптимизма, но в GfK предупреждают, что для устойчивых темпов роста необходимо значительное восстановление экспорта.

Склонность потребителей к покупкам стагнировала после роста в течение четырех месяцев, и индикатор упал в сентябре до 38,4 с 43,7 в августе.

"Дальнейшая динамика распространения инфекции в Германии, а также ситуация на рынке труда определят, является ли наблюдавшееся в предыдущем месяце ослабление временным и возможно ли восстановление настроений потребителей в ближайшие месяцы", — отмечает Беркл.

— Автор Maria Martinez, maria.martinez@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ