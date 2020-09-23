МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента Кувейта в иностранной и национальной валюте до "A1" с "Aa2", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Решение о понижении рейтинга отражает как рост рисков для ликвидности государства, так и ухудшение оценки институтов и эффективности управления Кувейта", — говорится сообщении.

Moody's считает, что в связи с отсутствием одобрения выпуска госдолга или использования активов суверенного фонда благосостояния страны доступные ликвидные ресурсы Кувейта близки к истощению, что создает риск для ликвидности, несмотря на исключительную устойчивость бюджета Кувейта.

Кувейт обладает одним из крупнейших в мире запасов суверенных финансовых активов как в абсолютном выражении, так и по отношению к объему экономики и государственного долга. "Обеспечение предсказуемого доступа к этим средствам устранит риск для ликвидности", — считают эксперты агентства.

"Поскольку риски для ликвидности особенно актуальны в краткосрочной перспективе, вероятность повышения и снижения (рейтинга — ред.) в среднесрочной перспективе в целом сбалансирована, что отражено в стабильном прогнозе", — заключает агентство.