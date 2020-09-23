МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны. Объем ВВП и реально располагаемые доходы населения упали на 8% к уровню предшествующего года, а оборот розничной торговли упал вдвое больше – на 16%. Уровень безработицы буквально за несколько месяцев вырос с 4,6% до 6%, то есть более чем на 1 миллион человек. Такого спада по глубине и интенсивности экономика не испытывала с 2009 года", — сказал он.

"Оперативно был предпринят ряд действий, направленных как на поддержку доходов населения, в первую очередь социально незащищенных граждан, так и пострадавших отраслей экономики. Задача состояла в том, чтобы поддержать людей и не дать кризису расползтись на смежные отрасли по цепочкам поставок и платежей. Всего только из федерального бюджета было затрачено финансовых ресурсов более чем на 4 триллиона рублей – это 3,9% ВВП. Это позволило ограничить глубину и продолжительность спада потребления и главное задержать занятость", — добавил первый вице-премьер.