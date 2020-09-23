МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Доходы бюджетов субъектов РФ за январь-сентябрь снизились примерно на 7%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

По его словам, падение доходов бюджетов субъектов РФ за январь-сентябрь составило примерно 7%, прежде всего из-за того, что упал налог на прибыль. "Минус 7% — это примерно чуть больше 500 миллиардов рублей выпадающих доходов", — сказал он.

Инвестиционные расходы субъектов Российской Федерации выросли почти на 40% прежде всего за счет дорожного строительства. "Это очень сильно поддержало экономику", — подчеркнул Белоусов. Госдолг субъектов РФ вырос всего на 3% — сегодня это 2 с небольшим триллиона рублей, которые делятся пополам: чуть больше триллиона — это коммерческие кредиты и примерно еще триллион бюджетных кредитов.

"Каким образом удалось закрыть эту дыру без роста госдолга? За счет остатков. Остатки у нас на счетах субъектов РФ даже сейчас составляют 1,4 триллиона рублей. При этом, если даже исключить Москву, это все равно величина больше 500 миллиардов рублей. За счет остатков бюджеты пока сводили концы с концами", — отметил он.

"Второе — это достаточно быстрое существенное наращивание трансфертов из федерального бюджета. Напомню, что выпадающих чуть больше 500 миллиардов рублей. У нас трансферты выросли: было запланировано 2,7 триллиона, а по факту в этом году будет 3,5 триллиона. То есть трансферты у нас увеличились примерно на 800 миллиардов, а выпадающих 500. То есть мы еще 300, слава Богу, перекрыли", — сказал он.