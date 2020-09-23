МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь.

"Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких", — сказал Путин на встрече с сенаторами.

"Я обращаюсь к правительству и парламенту: граждане страны стали настоящими соавторами обновленного основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действия принятых поправок в своей повседневной жизни", — заявил Путин.

Он заявил, что социальный контракт должен использоваться как один из ключевых инструментов в борьбе с бедностью.

"Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт", — сказал Путин на встрече с сенаторами.

Он напомнил, что со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей стране, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей.

Президент добавил, что планирует обсудить механизмы и опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством.

По его словам, конституция – это основной закон, который создает базовые условия жизни страны.

"Но тем не менее то, что мы говорили, и то, что мы формулировали в основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти отражение в нашем финансовом документе – федеральном бюджете", — подчеркнул президент.