МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбирающий госслужбу должен быть независим от любого иностранного влияния, чтобы его никто не мог "взять на крючок".

На встрече с сенаторами он напомнил о запрете на занятие госдолжностей людей с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, у которых есть счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях.

"Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость", — сказал Путин.