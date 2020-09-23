МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Покупка TCS Group ("Тинькофф") позволит "Яндексу" успешно конкурировать с экосистемой Сбербанка, прокомментировал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

"Тинькофф" и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке группы интернет-холдингом за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока не уверены в достижении каких-либо финальных договоренностей, — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

Поярков отметил, что экосистемы строятся вокруг одного ключевого сервиса, который часто используется. "Но для эффективности им необходимо обеспечивать бесшовную среду для пользователей. "Яндексу" был необходим собственный банк для контроля и интеграции расчетов пользователей своих сервисов. С учетом объемов расчетов через одно только "Яндекс.Такси" маленький банк не подходил, поэтому покупка такого дорогого актива, как "Тинькофф банк", — это вынужденная мера", — считает он.

"Совместная база пользователей достаточна для успешной конкуренции "Яндекса" с экосистемой такого гиганта, как Сбербанк, который, несмотря на попытки развиваться, все еще остается в основном банком", — добавил эксперт.

Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию.