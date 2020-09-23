МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Решение о повышении НДФЛ для богатых является справедливым и нравственно обоснованным, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.

"Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 миллионов рублей в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%", — заявил Путин.

По его словам, это даст дополнительно порядка 60 миллиардов рублей в бюджет.