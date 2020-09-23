МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29015 с погашением в октябре 2028 года на 100,205 миллиарда рублей при спросе в 142,273 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена — 96,8295% от номинала.

На следующем аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 20 миллиардов рублей.