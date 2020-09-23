БЕРЛИН, 23 сен — ПРАЙМ. Германия в 2021 году дополнительно займет 96 миллиардов евро в связи с пандемией коронавируса, заявил глава минфина страны, вице-канцлер Олаф Шольц.

"Мы в следующем году также будем иметь чрезвычайно большой бюджет и возьмем на себя дополнительные кредиты на сумму почти в 100 миллиардов евро — точнее сказать, чуть больше 96 миллиардов. Это очень много денег, которые нам необходимы, чтобы внести вклад в стабилизацию конъюнктуры, это важно как и продолжение поддержки мер, ранее принятых", — сказал Шольц журналистам.

Он уточнил, что дополнительные средства в бюджете будут направлены на поддержку программ, запущенных в 2020 году для поддержки экономики и граждан Германии, в частности, на программу о переходе предприятия на сокращенный рабочий день для сохранения рабочих мест.

"Мы приняли в 2020 году дважды решение о дополнительных бюджетах, которые позволили нам активно реагировать на кризис… Нам это удалось, можно говорить об этом сегодня, экономическое восстановление в настоящее время продолжается, мы видим признаки этого", — сообщил Шольц.

"Мы надеемся, что благодаря принятым в этом году мерам и тому, что мы сделаем в следующем году, нам удастся укрепить этот тренд, чтобы достичь в начале 2022 года докризисного уровня", — добавил он.

В конце марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявлял, что долг бюджета ФРГ сильно вырастет из-за пакета помощи экономике, речь идет о чрезвычайной ситуации.