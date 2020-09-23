МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Товарооборот РФ со странами ЕС на фоне пандемии упал на 26%, сообщил министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по торговле Андрей Слепнев.

"Наша торговля с ЕС существенно снизилась, наш экспорт упал больше чем на треть, существенно снизились и импортные поставки. Мы потеряли где-то четверть в товарообороте с Европой. Конечно, это требует какого-то ответа и осознания — что нам необходимо сделать и какие мы можем предпринять меры, для того чтобы исторические связи и все те наработки, которые у нас есть, возобновить, усилить и сделать их устойчивыми к подобного рода воздействиям", — сказал Слепнев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"С Европой у нас на 26% упала торговля", — уточнил он.

Он также отметил, что без экономических потерь в пандемию не обошлись и другие страны. "Мы видим, что ВВП по итогам второго квартала в Армении снизился почти на 14%, Белоруссии — 3,5%, Казахстане — 6%, Киргизии — около 10%, в России — 8,5%. Что касается восстановления, сейчас меры отрабатываются. Многое зависит от второй волны (пандемии) и ее эффектов… очевидно, что следующий год целиком уйдет на восстановление", — добавил Слепнев.

По его словам, сейчас существует риск, что экономики стран начинают "замыкаться" внутри себя. "Такие тенденции есть, и им надо противостоять", — отметил Слепнев.