МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Пенсии работающим пенсионерам в России не индексируются, поскольку они также получают заработную плату, которая растет в целом по экономике, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы с вами действительно говорили, что работающие пенсионеры работают и получают еще и заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают", — сказал Силуанов, выступая в Госдуме.

Он отметил, что пенсия — это по сути компенсация за тот труд, который был у человека в период трудовой деятельности. "Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы, и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности", — продолжил министр.

По его словам, вопрос с пенсиями в целом урегулирован. "Вопрос обеспеченности пенсионера в период его работы, он, мне кажется, решается, а вопрос выхода пенсионера на пенсию и до индексации, до учета всех тех индексаций, которые должны быть произведены, он тоже решается, мы с вами приняли соответствующие законодательные акты. Поэтому, мне кажется, что в целом мы вопрос пенсий работающих и неработающих пенсионеров урегулировали", — сказал Силуанов.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее в среду рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Схожие инициативы были внесены в Госдуму парламентариями от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатором Василием Иконниковым (КПРФ). Законопроектами предлагается отменить норму действующего законодательства, согласно которой индексация пенсий работающим пенсионерам не производится. Правительство инициативы не поддержало.