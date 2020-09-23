МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оказывает поддержку своим производителям, не нарушая принципы ВТО, а "за бугром" производителям оказывается скрытая поддержка.

"Вы наверняка знаете подход либеральной части наших экономистов, который заключается в том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция. Тем не менее я с вами абсолютно согласен. Мы никогда не добьемся конкуренции, потому что там, за бугром, производителям постоянно оказывается скрытая поддержка, мы ее просто не видим", — сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

"А мы должны, не нарушая определенных принципов ВТО, оказывать поддержку своим производителям. Мы так и делаем, такие решения уже приняты. По объемам закупок, по квотированию отдельная тема", — добавил он.