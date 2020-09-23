МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минфин России досрочно выполнил квартальный план привлечения средств на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), разместив за неполные три месяца бумаг более чем на 1,062 триллиона рублей при плане в 1 триллион, свидетельствую данные министерства.

Таким образом, по итогам размещений в июле и августе, а также четырех аукционных дней в сентябре Минфин выполнил на 106% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале. А общий объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 2,669 триллиона рублей.

В том числе на аукционах ранее в среду Минфин разместил два выпуска ОФЗ совокупно на 120,2 миллиарда рублей: на первом безлимитном аукционе новый выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29015 с погашением в октябре 2028 года на 100,205 миллиарда рублей при спросе в 142,273 миллиарда, на втором аукционе — в полном объеме ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 30,616 миллиарда. В ходе первого аукциона Минфин удовлетворил 21 заявку, в ходе второго — 31.

Спрос на ОФЗ с переменным купонным доходом на сегодняшнем аукционе был на 20-30% ниже, чем при размещении аналогичных бумаг одной-двумя неделями ранее. При размещении ОФЗ с постоянным купонным доходом эмитент удовлетворил около 65% спроса, превысившего на 53% объем предложения, которое было реализовано в полном объеме с премией по доходности к вторичному рынку 5 базисных пунктов, прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Возможно, что столь высокий спрос был обусловлен почти двухмесячным отсутствием предложения по данному относительно короткому выпуску, доходность которого с предыдущего аукциона выросла более чем на 30 базисных пунктов", — отметил он.

"Накануне текущих аукционов на вторичном рынке наблюдалось повышение доходности большей части выпусков ОФЗ, которая в долгосрочном сегменте вернулась на уровень пятимесячной давности. Рынок проигнорировал решение Банка России по сохранению ключевой ставки на прежнем уровне, но достаточно бурно реагировал на усиление геополитических рисков. На этом фоне результаты прошедших сегодня аукционов вновь оказались ожидаемыми, но менее впечатляющими по сравнению с результатами аукционов предыдущих четырех недель", — резюмировал Ермак.