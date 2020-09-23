ЛОНДОН, 23 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Власти Великобритании сняли 175 торговых барьеров с 61 страной перед окончанием действия переходного периода по Brexit, говорится в сообщении британского министерства по международной торговле.

"В течение 2009-2020 финансового года министерство по международной торговле сняло 175 торговых барьеров для торговли с 61 страной мира, открывая новые глобальные рынки для британских экспортеров", — отмечается в сообщении.

Речь идет о ненужных юридических, нормативных и административных требованиях, включающих ограничения на маркировку, устаревшие правила и лицензионные требования.

"Теперь британский бизнес может более свободно и открыто экспортировать и инвестировать в глобальные рынки", — подчеркнули в министерстве.

По подсчетам правительства, устранение барьеров может увеличить объем британского экспорта на 75 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Среди снятых ограничений – отмена запрета на экспорт говядины и баранины в Японию, который оценивается примерно в 127 миллионов фунтов стерлингов за первые пять лет доступа; снятие барьеров для экспорта рыбной продукции в Бразилию, отмена строгих правил маркировки продукции в ОАЭ и другие.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.