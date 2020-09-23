МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Мечел" отказался от моратория на банкротство и намерен осуществить отложенную выплату дивидендов, следует из сообщения компании.

"Настоящим публичное акционерное общество "Мечел"… заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Мечел" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее – мораторий), введенного на основании постановления правительства Российской Федерации … и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", — говорится в сообщении компании.

Представитель "Мечела" в свою очередь подтвердил РИА Новости выход из-под моратория, из-за которого были приостановлены процедуры выкупа акций и выплаты дивидендов, и подтвердил намерение компании исполнить данные обязательства.

В начале июля акционеры "Мечела" одобрили выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2019 года в размере 3,48 рубля на бумагу. Однако затем компания сообщила, что обязательство по выплате дивидендов, которое должно было быть исполнено до 31 июля, не исполнено в полном объеме на общую сумму 480 миллионов 448 тысяч 504,2 рубля. Как следует из сообщения, "Мечел" воспользовался предоставленным правительством правом на банкротство, и, соответственно, выплату дивидендов. Как пояснял РИА Новости представитель компании, "Мечел" намерен выполнить обязательства по выплате дивидендов после окончания действия моратория.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2019 году компания сохранила добычу угля на уровне 18,8 миллиона тонн, выпуск стали снизился на 7% — до 3,6 миллиона тонн.