МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 15 по 21 сентября вернулась к нулевому уровню после дефляции неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,9%, сообщает Росстат.

"За период с 15 по 21 сентября 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала сентября – 99,9%, с начала года – 102,9%", — говорится в сообщении.

На неделе с 8 по 14 сентября Росстат фиксировал недельную дефляцию на уровне 0,1%, предыдущие четыре недели — нулевую инфляцию. Недельная инфляция в целом держалась в диапазоне 0-0,1% с конца апреля. Исключений было два: с 30 июня по 6 июля на фоне повышения тарифов ЖКХ она составила 0,3%, а с 4 по 10 августа Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин и на дизельное топливо не изменились.

Минэкономразвития ожидает нулевую инфляцию в РФ в сентябре или даже дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении министерство прогнозирует ее в 3,6-3,7%. По данным Росстата, в августе годовая инфляция ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%.