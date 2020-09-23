МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Комплекс дополнительных мер по организации возврата из-за рубежа активов, полученных при совершении преступлений на территории РФ согласован, сообщается на сайте Кремля по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

"В ходе заседания на основании информации и аналитических материалов Генеральной прокуратуры, Минюста, МВД, Агентства по страхованию вкладов, Росфинмониторинга и МИДа согласован комплекс дополнительных мер по организации возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания также были рассмотрены проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов. С докладами выступали представили Росфинмониторинга, МВД России, Банка России и Минфина России.

Добавляется, что по итогам заседания федеральным государственным органам даны поручения и рекомендации по организации межведомственного взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства РФ.