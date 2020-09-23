ВАШИНГТОН, 23 сен — ПРАЙМ. США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии, говорится на сайте американского минфина.

"Сегодня Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США предпринял новые действия против сети связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина, нанеся удар по фирмам и физическим лицам, работающих в интересах Пригожина с целью расширения влияния России в Центральной Африканской Республике. Одновременно OFAC нацелен на тех, кто прямо поддерживал российскую Федеральную службу безопасности, а также тех, кто оказывал поддержку лицам, помогавшим внесенным в списки российским игрокам избегать американских санкций", — сказано в пресс-релизе ведомства.

Среди россиян, проживающих, по данным властей США, в России, — Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин. Все они из Санкт-Петербурга. Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский – в Финляндии. У последнего финское гражданство, данных его российского паспорта минфин не приводит.

Среди компаний, попавших под санкции, — находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу, говорится на сайте минфина.

Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.

Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", по данным минфина США, предоставляла снаряжение для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое оборудование для ФСБ в обход санкций. Возглавляющий компанию Никита Ковалевский также является главой трех других компаний из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade. Последние три не были замечены в противоправной с точки зрения США деятельности, но были внесены в списки из-за того, что их управляющим директором является Ковалевский.

США ранее внесли в список санкций и обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, 12 других лиц и предположительно связанные с Пригожиным три компании во "вмешательстве в выборы". Из всех ответчиков по уголовному делу против 13 лиц и компаний стали участвовать в разбирательстве лишь компании Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг". Их представители добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе министерства юстиции США. Минюст объяснил отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело о "вмешательстве" вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры. Интерпол прекратил с 28 августа преследование в международном поле директора компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина и самой фирмы.