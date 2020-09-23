КИЕВ, 23 сен /ПРАЙМ/. Евросоюз является основным торговым партнером Украины, за первые шесть месяцев 2020 года доля ЕС в общем объеме торговли Украины составила 40,8%, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел страны.

"Европейский Союз — главный торговый партнер Украины. За первые полгода 2020 года торговля товарами и услугами с ЕС составила 40,8% от общего объема торговли Украины. Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС ощутимо ускорила торговые и экономические отношения", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что ключевыми категориями экспорта украинских товаров в ЕС были черные металлы (15,5%), зерновые культуры (12,8%), а также жиры и масла (11,2%). Чаще всего импортировались реакторы, котлы и машины (12,6%), наземный транспорт, кроме железнодорожного (10,2%), а также энергетические материалы (8,4%).

В министерстве добавили, что общий объем торговли составил 22 миллиарда долларов, из которых 10,5 миллиарда долларов — экспорт и 11,5 миллиарда долларов — импорт.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.