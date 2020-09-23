ТАМАНЬ (Краснодарский край), 23 сен /ПРАЙМ/. Уголь, который направляется в порты, не соответствующие экологическим требованиям, может лишиться льготных железнодорожных тарифов, заявил журналистам в среду специальный представитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов.

"Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Юрьевич Артемьев придумал блестящую идею… мера рыночная, и она стимулирующая, чтобы в "грязных" портах начинали строительство нормальных перевалочных пунктов", — сказал Иванов.

Он также попросил представителя ФАС изложить идею подробнее.

"Суть идеи в том, чтобы создать стимул, чтобы возить уголь можно было бы именно в современные, чистые порты, поэтому мы предлагаем сохранить льготные ставки для железнодорожных тарифов только для того угля, который направляется в чистые, экологичные, современные порты. Для всех остальных скидки и льготы могут быть ограничены или отменены", — сказал советник главы ФАС Павел Шпилевой.

Иванов уточнил, что льготы могут быть отменены довольно быстро, но целиком воплощение идеи потребует времени. По его словам, пока в России только два порта с "приемлемыми" условиями перевалки угля — Тамань и Усть-Луга.