МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Строительством второго этапа дороги из Краснодара до Керчи займется "Трансстроймеханизация" за 55,2 миллиарда рублей, следует из данных госзакупок.

Ранее Управление федеральных автодорог "Тамань" объявило аукцион на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" второй этап.

Согласно данным портала госзакупок, на тендер заявился один участник.

"Контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе – ООО "Трансстроймеханизация", — говорится в итоговом протоколе закупки. Цена контракта составит 55,2 миллиарда рублей.

Первым этапом трассы, за 59,2 миллиарда рублей, занимается также "Трансстроймеханизация". Контракт был заключен 27 марта текущего года.

Четырехполосная дорога, которую планируется построить до конца 2024 года, пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Существующая дорога имеет, в основном, две полосы движения в обоих направлениях и проходит через множество населенных пунктов, что приводит к заторам, особенно в курортный сезон. Так как строящаяся дорога пройдет по новому направлению, ограничения движения на существующем участке вводиться не будут. Реализация первого этапа обеспечит соответствующий уровень пропускной способности на участке с затрудненным движением от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 километров. На втором этапе будут выполняться работы на отрезке от Славянска-на-Кубани до Краснодара.