МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Американский JP Morgan Chase & Co. может заплатить штраф почти в 1 миллиард долларов в связи с расследования властей США в отношении операций банка, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"JP Morgan Chase & Co. готовится выплатить почти 1 миллиард долларов в связи с расследованием властями США рыночных манипуляций, связанных с его торговлей фьючерсами на металлы и казначейскими бумагами", — сообщили агентству три источника.

Отмечается, что банк заподозрили в спуфинге (подмене адресов в интернете) и манипулировании рыночными ценами через заказы, которые размещаются, а затем отменяются трейдерами для изменения цен в определенном направлении.

Как утверждают два источника, такое соглашение может положить конец расследованиям министерства юстиции, Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам (SEC). Возможный штраф может стать рекордным в своем роде, при этом о договоренности может быть объявлено уже на днях, отметили источники.

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.