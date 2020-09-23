ВАШИНГТОН, 23 сен /ПРАЙМ/. Биржи США снизились на 2-3% на внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,37% до 3236,94 пункта, промышленный Dow снизился на 1,92% до 26763,07 пункта, а технологический NASDAQ упал на 3,02% до 10632,99 пункта.

В лидерах падения вновь оказалась Tesla Илона Маска после разочаровывающих новостей накануне — Маск пообещал дешевые и мощные батареи для электрокаров, но не привел подробностей относительно времени возможного выхода новинок. Акции Tesla упали на 10,34% до 380,36 доллара.

Ранее в среду исследовательская организация Markit Economics сообщила данные о деловой активности в США. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в сентябре, по предварительной оценке, снизился до 54,4 пункта с 54,6 пункта в августе. Индекс PMI в сфере услуг сократился за отчетный месяц до 54,6 пункта против оценки августа в 55 пунктов, прогноз составлял 54,7 пункта. При этом индекс PMI в промышленности вырос до 53,5 пункта с 53,1 пункта, хотя ожидалось сохранение показателя.