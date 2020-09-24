ЦЮРИХ, 24 сен — ПРАЙМ. Национальный банк Швейцарии на фоне пандемии коронавируса решил сохранить ключевую ставку на уровне —0,75%, сообщает регулятор.

"ШНБ сохраняет учетную ставку ШНБ и проценты по депозитам до востребования в ШНБ на уровне —0,75%", — говорится в сообщении.

"Пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное влияние на экономическое развитие. Поэтому Нацбанк Швейцарии сохраняет свою экспансионистскую денежно-кредитную политику. При этом он стремится смягчить негативное влияние пандемии на экономическую активность и инфляцию", — отмечает Нацбанк.

"Долгосрочный прогноз инфляции не изменился. Однако прогноз на текущий год остается отрицательным (-0,6%). Уровень инфляции, вероятно, снова станет положительным в 2021 году (0,1%) и несколько увеличится в 2022 году (0,2%)", — говорится также в сообщении.