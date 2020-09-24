МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается установить на уровне 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.

"Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2020 году составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля. Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год", — сказал он.

Говоря о размере МРОТ, Пудов отметил, что по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 105,5%. По оценкам, оно затронет 3,9 миллиона человек, из которых 1,8 миллиона человек — работники бюджетной сферы, 2,1 миллиона человек трудятся во внебюджетном секторе, добавил Пудов.