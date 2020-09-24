МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 11 по 18 сентября уменьшились на 0,2% и составили 590,9 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 18 сентября составили 590,9 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 0,9 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации", — говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 11 сентября этот показатель составлял 591,8 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.