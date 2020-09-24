ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. Последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне, заявил в четверг пресс-секретарь фонда Джерри Райс.

"Последние поступающие данные дают возможность полагать, что последствия (пандемии коронавируса – ред.) будут несколько менее серьезными, чем говорилось в апдейте 24 июня, с учетом того что частично экономика начинает выправляться", — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

В частности, он упомянул данные за второй квартал из Китая. Показатели "ряда других развитых экономик" тоже оказались лучше, чем прогнозировалось в июне, пояснил Райс.

"Мы также видим знаки того, как мировая торговля медленно восстанавливается", — сказал он, добавив, что ситуация для развивающихся рынков остается сложной.

По его словам, новый скорректированный прогноз будет опубликован 13 октября.