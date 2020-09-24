Собянин рекомендует перевести на удаленку несколько тысяч компаний
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Более 5 тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.
Ранее РБК сообщили о том, что Собянин направил в Сбербанк, "Яндекс" и "Ростех" письма с рекомендацией вернуть часть сотрудников на удаленку.
"Более 5 тысяч компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", — сказал Булай.
Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице фиксируется рост случаев коронавируса, выявлено 1050 новых случаев заражения.
https://1prime.ru/state_regulation/20200924/832070232.html