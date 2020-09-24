МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Внедрение искусственного интеллекта в госуправление повысит его эффективность и снизит число чиновников низшего звена, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Я считаю, что, конечно, государство и органы власти — это одна из тех сфер, где искусственный интеллект будет суперэффективный. Потому что настолько у нас все достаточно четко регламентировано, что как бы запрограммировать систему на выполнение наших функций, на принятие решений, особенно по государственным услугам, достаточно просто", — сказал Шадаев в интервью RTVI.

"Если в банке у вас есть скоринг, кому дать кредит, кому не дать кредит (это сложные системы), то у нас всегда эти правила однозначны. Мы не можем принимать решения субъективно. У нас всё достаточно четко. И в этом смысле, конечно, чиновник-робот — это наша цель. То есть убрать полностью субъективность", — добавил глава Минцифры.

По его мнению, в сфере предоставления госуслуг чиновников можно заменить искусственным интеллектом.

"Я считаю, что особенно если мы берем сферу государственных услуг (выдача пособий, разрешений, лицензий), там точно можно убрать человека полностью", — сказал чиновник.

В качестве примера он привел оформление пособий на детей от 3 до 16 лет.

"Вопрос только в том, что там сейчас сидит человек, который посмотрел глазами ваше заявление, подтвердил ваше право получения этой выплаты, нажал кнопочку — значит, вам перечислят деньги. Вопрос в том, что этого чиновника в середине не будет. И, соответственно, все документы, разрешения, лицензии, на которые вы имеете право, вы получите, и просто там не будет лишнего человек, который будет сидеть и который сейчас иногда добавляет субъективность все равно", — сказал Шадаев.