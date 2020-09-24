МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ следит за эпидемиологической ситуацией, сотрудники работают из офиса, но министерство готово снова запускать режим удаленной работы, сообщила РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко.

"Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией и готовы снова запускать режим удаленной работы", — сказала Бондаренко.

В июне она говорила, что в министерстве сохранятся все эффективные формы дистанционной работы – электронный документооборот, проведение совещаний в режиме видеоконференций и другие форматы. Тогда же она уточняла, что в удаленном режиме работают порядка 70% сотрудников, но предполагается выход с удаленной работы.