МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") ведет переговоры с компанией из ЮАР, название которой не раскрывается, о привлечении ее в проект разработки месторождения платиноидов Викша в Карелии, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Компании подписали договор о неразглашении этим летом, сказал в интервью изданию исполнительный директор компании Виталий Несис. Однако из-за закрытия границ представители инвестора не могут ознакомиться с месторождением. Он отметил, что "сейчас потенциальные партнеры знакомятся с документами, но никаких шагов до открытия границ, разумеется, не будет".

Несис также подчеркнул, что по проекту освоения Викши "ведется работа с ГКЗ (Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых — ред.), и дальнейшие шаги, в том числе по рассмотрению стратегических альтернатив, возможны только после того, как эти запасы будут поставлены на госбаланс".

Кроме того, Несис в интервью сказал, что компания закладывает в бюджет на следующий год цену на золото в 1600 долларов за унцию, при этом на текущий год была заложена цена в 1400 долларов.

В апреле Несис заявил на Дне инвестора, что Polymetal не планирует самостоятельно заниматься разработкой Викши.

Polymetal приобрел Викшу в 2012 году, которая стала первым проектом по разработке МПГ в портфеле компании. В сентябре 2019 года Polymetal обновил оценку минеральных ресурсов для месторождения Викша, которые по классификации JORC (2012) теперь составляют 5,7 млн унций (177,3 тонны) палладиевого эквивалента.