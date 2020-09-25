МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Во всем мире у "тонущих" компаний, которые экстренно нуждаются в привлечении новых средств, есть только одно последнее спасение. Как пишет агентство Bloomberg, последний шанс заключается в привлечении суверенных фондов разных стран.

В статье отмечается, что такой подход все равно несет в себе большую долю рисков: привлечение суверенных фондов оказывает давление на котировки акций.

Агентство приводит пример трех крупных компаний Великобритании, которые активно ищут новых инвесторов: это автомобильная компания Rolls-Royce, оператор торговых центров Unibail-Rodamco-Westfield и IAG, а также главный владелец авиакомпании British Airways.

Все три крупных корпорации в период мировой пандемии коронавируса столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Топ-менеджмент всех трех компаний вынужден был выходить на рынки капитала.

Резкое падение фондовых рынков в разных странах мира, как и любое объявление компаний о привлечении новых инвесторов и размещении на биржах дополнительного выпуска ценных бумаг играло на руку только хедж-фондам: именно они являются главными выгодоприобретателями от снижения котировок. такие структуры извлекают выгоду от негативного новостного фона вокруг компании и ведут выкуп акции на рынке. Цель: вернуть брокерам ранее взятые в кредит бумаги.

Агентство отмечает, что привлечение дополнительных средств при этом нередко оборачивается новыми проблемами. Выходом из ситуации может стать продажа нового выпуска акций суверенным фондам: они от имени правительств разных стран используют для инвестирования доходов бюджета.

Bloomberg пишет, что IAG уже продал 25% своих акций фонду Катара, получив за них 2,7 миллиарда евро. В числе претендентов на дополнительный выпуск Rolls-Royce агентство называет сингапурский фонд GIC.