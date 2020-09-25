МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) рассматривает возможность введения новых ограничительных мер против России. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, причина новых мер — ситуация на Украине.

Представители примут окончательное решение на ближайшем заседании COREPER, оно намечено на 28 сентября.

Тогда же, сообщил собеседник агентства, комитет может согласовать новый список индивидуальных санкций.

Меры могут обновить "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", отметил источник.

Он добавил, что обсуждение возможных санкций против России помечено как возможный пункт заседания, а не обязательный. Для утверждения нового санкционного списка будет запущена письменная процедура.

"Как видите, пункт обозначен как возможный, на данном этапе неизвестно, будет ли он подтвержден", — подытожил источник в ЕС.