МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Последствия от пандемии коронавируса для мировой экономики оценили в Международном валютном фонде (МВФ).

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя фонда Джерри Райса, осложнения, которые повлечет коронавирус для всего мира, могут быть менее серьезными, чем ожидали экономисты ранее.

В МВФ высказывают мнение, что постепенно ситуация в экономике разных стран начинает выправляться.

В качестве примера собеседник назвал Китай: страна показывает хорошие результаты восстановления. Отметили и ряд других развитых экономик мира.

При этом, что касается развивающихся стран, то здесь ситуация по-прежнему остается сложной. "Мы также видим знаки того, как мировая торговля медленно восстанавливается", — отметил Райс.