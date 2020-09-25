МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российская Федерация предложила властям Греции возобновить авиасообщение с 1 октября.

Как сообщили в посольстве Греции, авиационные власти двух государств сейчас ведут переговоры по этому вопросу.

"Греция уже открыла свои границы для граждан России и предложила возобновить полеты между двумя странами в соответствии с текущей ситуацией с пандемией. Ожидаем ответа от российской стороны. Дата 1 октября была предложена российской стороной", — сообщили в греческом посольстве.

В дипломатической миссии пояснили, что сейчас решается вопрос по определению формальностей и условий для возможного возобновления полетов между двумя странами.

Ранее Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Сообщалось, что граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.