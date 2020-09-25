МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ продлит до 2030 года действие госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса России, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Росрыболовства.

"Все обозначенные мною цели и траектории их достижения будут учтены при актуализации госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, действие которой будет продлено до 2030 года. В настоящий момент Росрыболовством ведётся работа по подготовке предложений по внесению изменений в госпрограмму", — сказал Патрушев.

Он указал, что изменения в госпрограмму не повлияют на философию документа — оказание рыбному хозяйству всевозможной государственной поддержки.

Госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ была утверждена постановлением правительства в 2014 году. Первоначально сроки ее реализации были установлены до 2020 года включительно, затем горизонт реализации был продлен до 2024 года. В ноябре прошлого года была утверждена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.

Среди целей развития сектора, которые министр выделил в ходе своего выступления — обеспечение опережающего роста рыбохозяйственного комплекса, активизация государственного регулирования и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, развитие отраслевой науки и образования.

Еще одно направление — обеспечение продовольственной безопасности. "В 2019 году отрасль смогла достигнуть планки Доктрины (продовольственной безопасности — ред.) по обеспечению рыбой в 143%, прогноз на 2020 год — 150%. Это говорит о том, что у России имеются широкие возможности для развития экспорта. Напомню, к 2024 году мы должны поставлять на внешние рынки рыбной продукции на 8,5 миллиардов долларов", — отметил Патрушев.