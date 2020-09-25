МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В Москве количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом превысило показатель июня почти в два раза и составило 1560 человек за последние сутки. Об этом в пятницу сообщает оперштаб Москвы.

Это максимальное количество выявленных случаев среди всех регионов России.

Ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в Москве за последние семь дней выросло примерно на 30%.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1560, 2. Санкт-Петербург — 224, 3. Московская область — 208", — говорится в сообщении.

Как заявили в оперштабе Москвы, ситуация с коронавирусом в городе соответствует общемировому положению. Число новых случаев растет и в странах Европы, и в Латинской Америке, и в США.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему растет число заболевших в России.

Он связывает обострение ситуации с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 до 1 136 048, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7212 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1856 (25,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в РФ зарегистрировано 1 136 048 случаев заболевания.

За сутки в России умерли 108 человек, выздоровели 4 317 человек.

Выписаны за сутки 4 317 человек по всей стране, за все время — 934 146.