МИНСК, 25 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в связи с возможными санкциями со стороны Запада, что Минск и Москва могут вместе обеспечить свои потребности в экономике.

"Мы очень многие вопросы сегодня можем решать, но не решаем. Нам, знаете, всегда надо, чтобы кто-то подстегнул…. И эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения. И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран – ред.)", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Белорусский президент отметил, "чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика?" "У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей…, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база… Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", — подчеркнул Лукашенко.