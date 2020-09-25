ПЕКИН, 25 сен — ПРАЙМ. Сильный пожар произошел в пятницу на стройплощадке технологической компании Huawei в городе Дунгуань южной китайской провинции Гуандун, о жертвах и пострадавших не сообщалось, сообщает издание "Хуаньцю шибао".

Сигнал тревоги поступил в центр управления пожарной службы города Дунгуань в 15.16 по местному времени (10.16 мск), на место оперативно выехали пожарные. К настоящему моменту пожар удалось потушить.

В некоторых СМИ сообщалось, что горит лаборатория Huawei, однако власти города уточнили, что загорелась именно стройка. Поясняется, что в основании здания находится стальная конструкция, а горел там звукопоглощающий хлопок.

Причины пожара пока неизвестны.