МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Индии в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства.

При этом краткосрочный рейтинг страны подтвержден на уровне "A-3".

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания восстановления экономики Индии после пандемии COVID-19…", — пишет агентство, отмечая хорошие показатели платежного баланса страны.

S&P прогнозирует рекордное сокращение экономики Индии в 2020-2021 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года), прежде всего, из-за пандемии COVID-19. Начиная с 2021 финансового года агентство ожидает возобновления роста реального ВВП Индии. Так, агентство прогнозирует, что ВВП Индии в текущем финансовом году упадет на 9%, а в 2021 году вырастет на 10%.

S&P может снизить рейтинги Индии, в частности, если экономика страны начиная с 2021 финансового года будет восстанавливаться значительно медленнее, чем ожидается. Кроме того, давление на рейтинги Индии может оказать рост госдолга и дефицита бюджета страны, существенно превышающий прогнозы агентства.

"Мы можем повысить рейтинги Индии, если ее экономика продемонстрирует более быстрое восстановление, чем мы ожидаем в следующие 24 месяца", — добавляет агентство.