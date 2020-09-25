МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в ноябре, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Что касается коронавируса, очевидным фактом уже является рост заболеваемости. Пик, будет достигнут осенью, скорее всего, в ноябре, по нашим оценкам. Насколько он будет глубоким, сколько он продлится, сегодня прогнозировать сложно. В том числе будет зависеть от того, насколько мы с вами будем добросовестно соблюдать правила изоляции и правила ношения всевозможных средств защиты и соблюдать социальную дистанцию", — сказал Греф.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в последние дни есть "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". В связи с этим с 28 сентября пожилым людям рекомендовано ограничить посещение людных мест. Мэр призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал по максимуму перевести сотрудников на удаленку.