25 сентября — Dow Jones. Руководство Федеральной резервной системы много говорит о необходимости увеличения государственной поддержки экономики, но в четверг стало понятно, что не все в центральном банке с этим согласны.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг заявил, что считает возможным полное восстановление экономики США после рецессии, вызванной коронавирусом, уже к концу текущего года. Буллард отметил, что столь позитивные перспективы все же не предвещают изменения политики ФРС: обсуждать возможное повышение ставок он пока не готов. При этом Буллард все же не видит необходимости в увеличении налогово-бюджетного стимулирования.

"Учитывая мой прогноз и то, что уже произошло, антикризисные меры налогово-бюджетной политики можно оставить позади", — сказал он. По мнению Булларда, точечные меры могут оказать поддержку, но в широкомасштабном стимулировании в настоящий момент нет нужды.

Буллард является одним из старейших руководителей ФРС, и его позиция относительно налогово-бюджетной политики и перспектив экономики сильно отличается от мнения его коллег. В течение этой недели представители ФРС, начиная с председателя центрального банка Джерома Пауэлла, неоднократно заявляли, что они делают все возможное для экономики и государственные расходы являются крайне важным фактором для восстановления активности.

Сокращение государственной поддержки в конце лета, когда программа дополнительных доплат к пособию по безработице была завершена, вызывает особенные опасения у руководство центрального банка. Многие представители ФРС считают подобные программы жизненно необходимыми для тех наемных работников, которые не по своей вине лишились доходов.

В четверг глава ФРС-Чикаго Чарльз Эванс заявил, что сворачивание государственных мер поддержки "станет испытанием американской экономики на устойчивость". Он добавил, что "потенциальный спад совокупного спроса может быть весьма масштабным". "Я считаю, что требуется наращивание мер налогово-бюджетной поддержки для ограничения дальнейшего вреда домохозяйствам и бизнесу, особенно в районах, где проживают экономические незащищенные слои населения", — отметил Эванс.

"Не думаю, что я один считаю крайне серьезным и неоправданным риском отсутствие продления федеральной помощи домохозяйствам, оставшимся без работы, — сказал он. – Даже после окончания самого тяжелого периода кризиса ухудшение финансового положения семей может оказать давление на их расходы".

Власти США продолжают обсуждать новые меры поддержки экономики. Если они не придут к соглашению, то, как полагают многие экономисты, восстановление активности замедлится, а перспективы станут более неопределенными. Многие также считают, что ФРС, по всей видимости, исчерпала свои возможности, поэтому ей, возможно, придется вступить на неизученную территорию.

"Мы ожидаем резкого торможения экономики" к концу года, если правительство не увеличит расходы, отмечают Анета Марковска и Томас Саймонс, экономисты Jefferies. Без этих мер потребление ослабнет, а инвестиции сократятся, добавляют они.

"Более слабые данные, вероятно, заставят ФРС перейти к активным действиям в декабре", — считают экономисты. Центральный банк может быть вынужден начать покупки более долгосрочных облигаций и заявить о готовности осуществлять их как минимум до конца следующего года.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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