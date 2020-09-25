МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, сообщается на сайте кабмина.

"Главными целями проекта общенационального плана являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения", — говорится в сообщении.

Общенациональный план действий направлен на восстановление занятости, рост доходов населения и экономики РФ (рассчитан на период до конца 2021 года). Как ранее говорил Решетников, план восстановления экономики станет продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Реализация мер плана позволит не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень.