МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сценарий повторного введения жестких ограничений для граждан и бизнеса вряд ли будет реализован – власти понимают, что это может "добить" экономику, и без того страдающую от последствий весеннего карантина. Однако определенные ограничения возможны, и при наихудшем варианте рубль может рухнуть до отметок 90-100 за доллар.

Российские власти заверяют, что повторного введения режима жестких ограничений не будет – ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается, однако все находится под контролем.

При этом столица, где рост заболевших наиболее существенный, понемногу вводит собственную "лайт-версию" карантина. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые рекомендации. Пожилым людям он посоветовал перейти на самоизоляцию с 28 сентября, а предприятиям – перевести на удаленку максимальное число сотрудников.

Бизнес при этом высказывает опасения, что ограничения – если они будут не рекомендацией, а законом – нанесут сокрушительной удар по экономике, только начавшей оправляться от предыдущей эпопеи. Опрошенные "Прайм" эксперты с этим согласны. По их мнению, власти как России, так и других стран это тоже понимают. Поэтому повторное введение всеобщего карантина маловероятно.

ЖЕСТКИЙ СЦЕНАРИЙ НЕ ПРОЙДЕТ

"Вероятно, мы увидим очередное ужесточение масочного режима и штрафа за его несоблюдение, а также новые предписания для пожилых людей оставаться дома, а для бизнеса – переводить по максимуму", — говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, крайний вариант – введение комендантского часа, но не повторное закрытие. И для этого есть несколько причин. "Во-первых, страны уже научились более аккуратно бороться с COVID-19 без закрытия экономики. Это видно по примеру Китая, Кореи, в какой-то мере Европы. Есть и база опыта, и лучшие практики", — рассуждает он.

Во-вторых, закрытие крайне дорого с точки зрения экономики. Цена падения ВВП от 7% в Китае до 33% в США. В России ВВП падал в апреле на 21% в номинальном выражении по оценке Минфина и на 12% по оценке Росстата.

В-третьих, всеобщий карантин — это рост недовольства населения и снижения уровня жизни. Текущий рейтинг властей и протесты в Белоруссии — это аргументы против резкого карантина.

В-четвертых, брать деньги на новые социальные трансферты бюджета особо неоткуда – нефть дорожать не собирается, а потенциал повышения налогов фактически исчерпан, добавил эксперт.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк согласен, что вероятность локдауна, как в апреле-мае, крайне низка. "Власти преимущественно делают акцент на экономической стабильности и опасаются применения жестких ограничительных мер, что подтвердил диверсифицированный подход к закрытию отраслей во время первой волны. В России следят за эффективностью повторного введения ограничительных мер в других странах, но применяют их с существенно меньшей жесткостью", — считает он.

С ОГЛЯДКОЙ НА СОСЕДЕЙ

По мнению экспертов, другие страны также будут придерживаться умеренных ограничений без введения всеобщего карантина. "Компромисс — это "шведская модель" с частичными ограничениями и фокусом на социальное дистанцирование, считает Манкевич.

Конечно, разные страны будут выбирать разные решения. Европа идет по пути ужесточения санитарно-эпидемиологических ограничений, Израиль ввел повторный карантин. Россия же будет действовать в зависимости от собственных обстоятельств, но с оглядкой на соседей.

Рассмотрим, чем все это может обернуться при наихудшем сценарии. Если экономические показатели окажутся хуже, чем в апреле-мае, то широкий круг активов от акций до сырьевых товаров начнут терять в цене.

То есть золото, серебро и облигации нельзя будет уже со 100-процентной уверенностью называть защитными активами. Как и при неопределенности во время ипотечного кризиса в США, бенчмарки и другие глобальные индикаторы финансового рынка могут продемонстрировать волны коррекции. Но благодаря высокой ликвидности, предоставляемой основными регуляторами, восстановление будет соответствовать темпам, наблюдаемым в мае-июле, прогнозирует Миронюк.

ДОЛЛАР ПО 100

Если же карантин будет умеренным, к резкому падению российской экономики и валюты он не приведет, уверены эксперты.

Рубль зависит от нефти, состояния платежного баланса и геополитики. "К концу года геополитический навес уйдет, что даст потенциал для роста рубля, но частичный карантин на Западе может привести к нефти по 30-35 долларов за баррель. В таком случае доллар может достигнуть 80-90 рублей. В случае всеобщего карантина курс может пробить 100, но ненадолго, на 1-2 недели, как это было весной, когда доллар пробил уровень в 85 рублей", — прогнозирует Манкевич.

Миронюк полагает, что сценарий, при котором доллар будет стоить порядка 100 рублей, возможен лишь при жестком локдауне в большинстве развитых стран. При менее жестких ограничениях на помощь рублю может прийти государство. У монетарных властей есть методы влияния на курс рубля без применения валютных интервенций. Пока они не применяются, но при необходимости сделать это не поздно, заключил он.