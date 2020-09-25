МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил создать в САР более привлекательный налоговый режим, чем на Кипре, но не настолько, который был до изменений, сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Режим, который мы должны создать в САР, должен быть, безусловно более выгодный, чем тот налоговый режим, который будет на Кипре после 1 января 2021 года, но не настолько привлекательный, который был на Кипре до наших изменений", — сказал Сазанов в рамках круглого стола "САР: два года успеха и перспективы дальнейшего развития", организованного РБК.Конференции.

Он отметил, что нельзя допустить создание новых компаний в САР, потому что тогда это будет размывать российскую налоговую базу, а тем холдинговым компаниям, которые давно зарегистрированы и осуществляют деятельность на Кипре и в Голландии, создать условия, при которых было бы интересно переехать в САР.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Налоговое соглашение с Кипром уже подписано, изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Условия для новых резидентов САР будут привлекательными, но налоговых ставок в 5% не будет, сообщил Сазанов.

"В плане изменений, которые сейчас планируются в САРы, сейчас конечно с учетом того прогресса, который мы достигли по Кипру, 5% не будет. Мы не для этого бились за российскую налоговую базу и пересматривали ставку с Кипром, чтобы сохранить ставку 5% для непубличных компаний в САРах", — сказал Сазанов.

Он отметил, что для тех компаний, и та ставка 5%, которая сейчас действует для публичных компаний, у которых собственники с 1 января не менялись, изменяться не будет. "Ухудшать условия мы не планируем. Но, если расширять налоговые льготы по сравнению с теми, которые сейчас установлены в Налоговом кодексе, то, конечно, для всех новых налогоплательщиков ставки 5% уже не будет. Это наша принципиальная позиция", — добавил он.

Ранее в августе Минфин РФ опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, устанавливающий налоговые льготы для непубличных международных холдинговых компаний – резидентов САР: ставку налога на дивиденды для них предлагалось снизить с 15% до 5%. Таких районов в России два: на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае. Сейчас такая льгота на этих территориях есть только для публичных компаний. Позднее данный законопроект был удален.